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SK Kölsch

Tour de Cologne

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 23.04.2026
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Folge 5: Tour de Cologne

48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Im Duschraum einer Radrennbahn in Köln wird die Vorsitzende des Dopinginstitutes, Susanne Borowiak, ermordet aufgefunden - Trainer Ralf Köster bestreitet, die Tote näher gekannt zu haben. Als in seinem Schrank das Dopingmittel EPO gefunden wird, vertraut Köster Jupp an, dass er mit der Ermordeten seit zwei Wochen ein Verhältnis hatte.

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