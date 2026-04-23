Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SK Kölsch

Ich sehe was, was du nicht siehst

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 23.04.2026
Ich sehe was, was du nicht siehst

Ich sehe was, was du nicht siehstJetzt kostenlos streamen

SK Kölsch

Folge 2: Ich sehe was, was du nicht siehst

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Richie Roth, der bereits vor Jahren zusammen mit Leonhard van der Grün bei einer Entführung eine Million Dollar erbeutet hat, kidnappt die berühmte CIA-Hellseherin Bernadette Weiss. Mit ihrer Hilfe will er das Geld von damals ausfindig machen, das der noch immer inhaftierte van der Grün irgendwo verbuddelt hat. Als der davon hört, bricht er sofort aus dem Gefängnis aus.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

SK Kölsch
SAT.1
SK Kölsch

SK Kölsch

Alle 6 Staffeln und Folgen