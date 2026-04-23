SK Kölsch
Folge 8: Piercing
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Nach einem Banküberfall findet man die Leiche einer Räuberin in einer Lagerhalle, die Beute ist jedoch verschwunden. Die Fäden laufen offenbar bei der Türkin Sevda zusammen, die die Tote zuletzt gesehen hat - die Zeugin schwebt in Lebensgefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH