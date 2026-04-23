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SK Kölsch

Piercing

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 23.04.2026
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SK Kölsch

Folge 8: Piercing

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Nach einem Banküberfall findet man die Leiche einer Räuberin in einer Lagerhalle, die Beute ist jedoch verschwunden. Die Fäden laufen offenbar bei der Türkin Sevda zusammen, die die Tote zuletzt gesehen hat - die Zeugin schwebt in Lebensgefahr ...

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