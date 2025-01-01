Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Zum Teufel mit dem Willen anderer

WarnerStaffel 1Folge 11
Zum Teufel mit dem Willen anderer

Zum Teufel mit dem Willen andererJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 11: Zum Teufel mit dem Willen anderer

43 Min.Ab 12

Der Geschäftsmann Bob Rickman hat sich ausgerechnet das Grundstück der Kents ausgesucht, um dort eine Fabrik zur Pestizid-Herstellung zu errichten. Jonathan versichert seiner Familie, dass er sein Land unter keinen Umständen für solche Zwecke verkaufen würde. Bob Rickman hat jedoch ein Ass im Ärmel: Er kann dank des Meteoritenschauers Menschen seinen Willen aufzwingen, wenn er ihnen die Hand gibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen