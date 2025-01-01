Smallville
Folge 8: Körperbeben
41 Min.Ab 12
Ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens LuthorCorp klagt über häufige Krampf-Attacken. Er ist davon überzeugt, dass sie die Folgen eines Betriebsunfalls in der geheimen Fabrikabteilung Ebene 3 sind. Lex weiß allerdings nichts von der Existenz dieser speziellen Ebene.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
