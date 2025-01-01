Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Schlechte Leute, einst wie heute

WarnerStaffel 1Folge 14
Schlechte Leute, einst wie heute

Schlechte Leute, einst wie heuteJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 14: Schlechte Leute, einst wie heute

40 Min.Ab 16

Lex bekommt unangenehmen Besuch in Smallville. Sein alter Bekannter Jude Royce, mit dem er sich vor Jahren zerstritten hatte, steht vor der Tür. Das Verwunderliche: Jude wurde damals vor Lex' Augen erschossen. Der Besucher entführt Lex und bringt ihn an den Ort, an dem das Unglück passierte. Dort trifft Lex auf weitere Personen der Vergangenheit, die nur Rache im Sinn haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen