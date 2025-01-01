Schlechte Leute, einst wie heuteJetzt kostenlos streamen
Smallville
Folge 14: Schlechte Leute, einst wie heute
40 Min.Ab 16
Lex bekommt unangenehmen Besuch in Smallville. Sein alter Bekannter Jude Royce, mit dem er sich vor Jahren zerstritten hatte, steht vor der Tür. Das Verwunderliche: Jude wurde damals vor Lex' Augen erschossen. Der Besucher entführt Lex und bringt ihn an den Ort, an dem das Unglück passierte. Dort trifft Lex auf weitere Personen der Vergangenheit, die nur Rache im Sinn haben.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
