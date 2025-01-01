Smallville
Folge 18: Clark Kent For President!
42 Min.Ab 12
Clark lässt sich für die Wahl des Schülersprechers aufstellen und feilt an seinem Programm. Doch mit den harten Wahlkampfbedingungen hat er nicht gerechnet ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
