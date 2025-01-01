Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Blinde Augen sehen mehr

WarnerStaffel 1Folge 6
Blinde Augen sehen mehr

Folge 6: Blinde Augen sehen mehr

43 Min.Ab 12

Ein bisschen Kryptonit im Wasser macht müde Knochen munter und alte Leiber wieder jung! Was für Begeisterung im Altersheim sorgt, ist in Wirklichkeit extrem gefährlich. Ein wieder jung gewordener Mann war früher ein eiskalter Mörder und mit der Jugend kommt auch die kriminelle Energie wieder.

Warner
