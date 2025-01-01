Smallville
Folge 7: Zum Fressen gern
42 Min.Ab 12
Es beginnt mit einer harmlosen Diät, die schnell die gewünschten Erfolge bringt. Doch bald entwickelt das junge Mädchen einen krankhaften Heißhunger auf Fleisch und Fett. Zunächst stillen Tiere ihren Appetit, doch bald stehen auch leckere Jungen auf ihrem Speiseplan.
