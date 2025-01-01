Smallville
Folge 16: Wie ein kleiner Bruder
43 Min.Ab 12
Die Familie Kent nimmt einen Jungen auf, der über hellseherische Fähigkeiten verfügt. Seine gewalttätigen Eltern nutzen diese Gabe für ihre Verbrechen aus und wollen auch zukünftig nicht darauf verzichten. Kurze Zeit später gelingt es ihnen tatsächlich, das Kind aufzuspüren ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
