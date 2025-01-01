Smallville
Folge 5: Schockgefroren!
43 Min.Ab 12
Ein kalter Schleier legt sich über Smallville! Ein Schüler fällt versehentlich in einen eiskalten Kratersee, der mit Kryptonit verseucht ist. Er wird so zu einem Monster und braucht nur eines zum Überleben: Die Körperwärme seiner Opfer.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen