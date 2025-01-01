Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Nur die Asche bleibt zurück

WarnerStaffel 1Folge 17
Nur die Asche bleibt zurück

Nur die Asche bleibt zurück

Smallville

Folge 17: Nur die Asche bleibt zurück

43 Min.Ab 12

Nachdem sich ein dramatisches Kryptonit-Unglück ereignet hat, besitzt ein Mann die Fähigkeit, mit seiner bloßen Berührung zu töten. Er setzt diese Kraft ein, um schwer kranke Menschen von ihrem Leid zu befreien, indem er Sterbehilfe leistet.

