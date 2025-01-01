Smallville
Folge 17: Nur die Asche bleibt zurück
43 Min.Ab 12
Nachdem sich ein dramatisches Kryptonit-Unglück ereignet hat, besitzt ein Mann die Fähigkeit, mit seiner bloßen Berührung zu töten. Er setzt diese Kraft ein, um schwer kranke Menschen von ihrem Leid zu befreien, indem er Sterbehilfe leistet.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
