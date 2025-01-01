Smallville
Folge 2: Häutung bei Vollmond
44 Min.Ab 12
Lanas Situation scheint ausweglos: Sie ist in einem festen Kokon gefangen. Unterdessen verwandeln mutierte Insekten einen Einzelgänger, der sich für die kleinen Tierchen interessiert, in ein Rieseninsekt. Das Monster möchte ausgerechnet Lana zur Königin über sein Insektenreich machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen