Smallville

WarnerStaffel 1Folge 2
44 Min.Ab 12

Lanas Situation scheint ausweglos: Sie ist in einem festen Kokon gefangen. Unterdessen verwandeln mutierte Insekten einen Einzelgänger, der sich für die kleinen Tierchen interessiert, in ein Rieseninsekt. Das Monster möchte ausgerechnet Lana zur Königin über sein Insektenreich machen.

