Smallville
Folge 11: Was ist bloß mit Whitney los?
42 Min.Ab 12
Kurz nachdem Whitney freiwillig für einen Kampfeinsatz nach Indonesien gezogen ist, wird er als vermisst gemeldet. Lana hatte in der Zwischenzeit über eine Videobotschaft mit ihm Schluss gemacht und ist Clark nähergekommen. Plötzlich steht Whitney wieder vor der Tür und verhält sich, als sei er nie weggewesen. Die Situation ist so seltsam, dass Clark eine Täuschung vermutet. Handelt es sich gar nicht um den echten Whitney?
Weitere Folgen in Staffel 2
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen