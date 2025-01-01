Smallville
Folge 20: Abgedampft
41 Min.Ab 12
Clark beobachtet den Überfall eines Trucks von Luthors Firma. Beim Versuch die Täter zu stoppen, bemerkt Clark, dass seine Gegner mächtige Kräfte besitzen. Am nächsten Tag in der Schule erlebt er die nächste Überraschung, als er seinen Mitschüler Eric als einen der Täter identifiziert. Er und seine Kumpel hatten Kryptonitdämpfe inhaliert, um ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu aktivieren. Clark muss die Gruppe Leichtsinniger aufhalten.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen