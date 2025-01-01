Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Mütter, Väter, nur Verräter?

WarnerStaffel 2Folge 7
Mütter, Väter, nur Verräter?

Mütter, Väter, nur Verräter?Jetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 7: Mütter, Väter, nur Verräter?

43 Min.Ab 12

Clark bekommt überraschend Besuch von einer Frau, die behauptet, seine Mutter zu sein. Nach einer Affäre mit Lionel Luthor sei sie schwanger, von dem Kindsvater jedoch zur Adoption gezwungen worden. Ihre Behauptung will sie mithilfe eines Gen-Tests untermauern. Clark weiß jedoch, dass solch ein Test seine außerirdische Herkunft offenbaren würde. Plötzlich hat er eine Idee ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen