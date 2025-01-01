Smallville
Folge 7: Mütter, Väter, nur Verräter?
43 Min.Ab 12
Clark bekommt überraschend Besuch von einer Frau, die behauptet, seine Mutter zu sein. Nach einer Affäre mit Lionel Luthor sei sie schwanger, von dem Kindsvater jedoch zur Adoption gezwungen worden. Ihre Behauptung will sie mithilfe eines Gen-Tests untermauern. Clark weiß jedoch, dass solch ein Test seine außerirdische Herkunft offenbaren würde. Plötzlich hat er eine Idee ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
