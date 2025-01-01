Smallville
Folge 15: Triple Luthor
43 Min.Ab 12
Die lange Suche nach Lex' verlorenem Bruder hat ein Ende. Lex ist es gelungen, Lucas ausfindig zu machen und freut sich schon auf die Reaktion seines Vaters. Überraschenderweise wusste dieser schon lange, wo sich Lucas aufhält und unterstützte ihn auch finanziell. Nun soll der Wiederkehrer einen Platz in der väterlichen Firma bekommen. Lex ist jedoch bestürzt, als er merkt, dass Lucas ein undankbarer und egoistischer Mensch ist, der andere schamlos ausnutzt.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen