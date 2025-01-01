Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Kal-El von Krypton

Staffel 2Folge 17
Kal-El von Krypton

Smallville

Folge 17: Kal-El von Krypton

42 Min.Ab 12

Als Clark erneut die Indianerhöhlen besucht, bemerkt er eine achteckige Öffnung im Felsen, in die das Achteck aus Clarks Raumschiff perfekt hineinzupassen scheint. Er legt das Bruchstück hinein und wird sogleich von gleißendem Licht umhüllt. Nach einer tiefen Ohnmacht kommt er wieder zu sich und kann plötzlich die Inschriften im Felsen entziffern. Zurück zu Hause bemerken Clarks Eltern allerdings eine bedenkliche Veränderung an ihrem Sohn.

Warner
