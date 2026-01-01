Smallville
Folge 2: Heiß!
42 Min.Ab 12
Die Hochzeit von Lex mit der attraktiven Désirée findet statt. Die geheimnisvolle Frau verdreht allen Männern in Smallville den Kopf. Auch Clark kann sich ihren Reizen kaum entziehen, dennoch versucht er, hinter die schöne Fassade der Braut zu blicken.
