Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Heiß!

WarnerStaffel 2Folge 2
Heiß!

Heiß!Jetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 2: Heiß!

42 Min.Ab 12

Die Hochzeit von Lex mit der attraktiven Désirée findet statt. Die geheimnisvolle Frau verdreht allen Männern in Smallville den Kopf. Auch Clark kann sich ihren Reizen kaum entziehen, dennoch versucht er, hinter die schöne Fassade der Braut zu blicken.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen