Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Metropolis Report

WarnerStaffel 2Folge 12
Metropolis Report

Metropolis ReportJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 12: Metropolis Report

43 Min.Ab 12

Lex hat die Befürchtung, von seinem Vater in seinen vier Wänden abgehört zu werden. Er engagiert zwei wenig vertrauenswürdige Ganoven, die wiederum das Büro des Vaters verwanzen sollen. Doch anstatt ihren Job zu erledigen, nehmen die Handlanger Lionel und Martha als Geiseln. Sie haben es vor allem auf den Safe abgesehen, der aber nicht die erhofften Millionen, sondern viel brisanteres Material enthält.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen