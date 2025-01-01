Smallville
Folge 13: Alte Freunde
41 Min.Ab 12
Pete kehrt nach Smallville zurück und muss feststellen, dass sich einiges verändert hat. Doch auch Pete selbst ist ein Anderer: Seit einiger Zeit kaut er regelmäßig kryptonithaltiges Kaugummi, wodurch er nun auch über Superhelden-Kräfte verfügt. Damit rettet er prompt Kara das Leben und sonnt sich anschließend nur zu gern in seinem neuen Ruhm. In seinem Übermut versucht er sogar, es mit Lex aufzunehmen.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
