Smallville
Folge 9: Das Gemini-Projekt
41 Min.Ab 12
Lois erhält einen beunruhigenden Anruf: Der anonyme Mann am anderen Ende der Leitung kündigt an, dass er Chloe in die Luft sprengen werde - sollte Lois nicht eine Enthüllungsstory über die verbrecherischen Aktivitäten von Lex Luthor schreiben. Verzweifelt versucht Lois, den mysteriösen Erpresser auf eigene Faust zu stoppen. Doch ohne Erfolg: Chloe und Jimmy stecken in der Redaktion des "Daily Planet" in einem Aufzug fest - und die Bombe tickt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen