Smallville
Folge 3: Eiskalt erwischt
40 Min.Ab 12
Kara bringt Unruhe nach Smallville, denn sie nimmt an dem Miss Sweet Corn Schönheitswettbewerb teil. Ihre Konkurrentinnen Tyler, Carly und Tempest besitzen auch übernatürliche Fähigkeiten, die sie dazu nutzen wollen, um die Schatzkarte, die zur versteckten Zeitkapsel führt, zu finden. Als sie Karas Kräfte entdecken, hecken sie einen hinterlistigen Plan aus, um sie für die Schatzsuche zu benutzen. Auch Lex ist völlig verändert: Er sieht in Kara plötzlich seine Retterin ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
