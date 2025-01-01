Smallville
Folge 15: Das Medaillon
39 Min.Ab 12
Lex will unbedingt herausfinden, was es mit dem Veritas-Club auf sich hat, in dem sein Vater Mitglied war. Doch Patricia Swann, die offenbar einzige Mitwisserin neben Lionel, wird ermordet. Um ihren Hals trug sie ein Medaillon, das möglicherweise einen Schlüssel zum Geheimnis um Veritas enthielt. Lex vermutet, dass sein Vater Patricia loswerden wollte und deshalb hinter dem Mord steckt. Er ist aber längst nicht der Einzige, der Nachforschungen zu der Tat anstellt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
