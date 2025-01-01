Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 7Folge 6
40 Min.Ab 12

Kara ist in Washington auf der Suche nach dem Kristall. Dabei wird sie gefangen genommen und mit einem kryptonithaltigen Wahrheitsserum behandelt. Unter dem Einfluss des Mittels gesteht sie, dass sie zuvor schon einmal zur Erde gereist ist. Damals folgte sie Clarks biologischer Mutter, Lara. Clark, der von Karas Trip nach Washington erfahren hat, eilt ihr zur Hilfe. Doch dabei gerät auch er unter den Einfluss des Wahrheitsserums ...

