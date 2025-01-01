Smallville
Folge 5: Wahre Helden
40 Min.Ab 16
Smallville steht Kopf: In der Stadt wird ein bekannter Comic verfilmt. Bei den Dreharbeiten kommt es aber beinahe zu einer Katastrophe. Die Hauptdarstellerin findet sich plötzlich in einem Auto wieder, an dem die Bremsen manipuliert wurden. Zum Glück kann Clark den Wagen im letzten Moment stoppen. Er ahnt nicht, dass er nach dieser Heldentat ein Riesenproblem am Hals hat.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen