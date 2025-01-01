Smallville
Folge 8: Zor-El
39 Min.Ab 12
Durch Karas Kristall hört Clark, wie seine biologische Mutter ihn um Hilfe anfleht. Obwohl Jor-El ihn davor gewarnt hat, lässt er sich erweichen und befreit sie. Nachdem sie und ihr Sohn scheinbar wieder glücklich vereint sind, erhält Clark von Lara einen Ring. Zu spät realisiert Clark, dass das Schmuckstück von Karas Vater Zor-El manipuliert wurde und dass das blaue Kryptonit darin ihn seiner Kräfte beraubt ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen