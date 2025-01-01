Smallville
Folge 16: Sturz in den Abgrund
41 Min.Ab 12
Lex steht kurz davor, das sorgfältig gehütete Schließfach in Zürich zu öffnen und das Geheimnis von Veritas zu lüften. Diesen Triumph will er sich nicht mehr nehmen lassen - schon gar nicht von seinem Vater! In luftiger Höhe kommt es zu einer Konfrontation, die für einen der beiden Luthors tödlich endet.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
