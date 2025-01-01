Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Der Spion, der mich liebte

WarnerStaffel 7Folge 17
Der Spion, der mich liebte

Der Spion, der mich liebteJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 17: Der Spion, der mich liebte

39 Min.Ab 12

Eine Agentin der Regierung, Vanessa Weber, nimmt Kontakt zu Jimmy auf. Sie glaubt, dass Chloe Mitglied einer im Verborgenen agierenden Terror-Zelle sei. Jetzt braucht sie Jimmys Hilfe, um Chloe auszuspionieren. Er ist hin- und hergerissen: Soll er die Geschichte der Regierungs-Agentin glauben? Trotz aller Zweifel willigt er ein, seine Freundin zu überwachen ...

