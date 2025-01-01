Smallville
Folge 7: Rachefeldzug
41 Min.Ab 12
Ein Gewittersturm zieht über Smallville. Dabei hat ein Blitzschlag schwerwiegende Folgen: Hochspannung mischt sich mit Kryptonit - dadurch gehen Clarks Superkräfte auf Lana über. Die nutzt ihre neue Stärke gleich für eine unsaubere Aktion. Sie bricht bei Lex ein und entwendet Beweismaterial gegen ihn aus seinem Safe. Als Grant sich weigert, das gestohlene Material für eine Enthüllungsstory über Lex zu nutzen, geht Lana noch einen Schritt weiter ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen