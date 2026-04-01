Splash und Bubbles
Folge 1: Lu die Entdeckerin
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash nimmt seine Freunde mit in die Tiefen des Meeres, um ihnen die Entdeckerin Lu vorzustellen. Sie ist ein Fußballfisch mit einer leuchtenden Laterne am Kopf und führt die Freunde in ein spannendes Abenteuer in der Tiefsee.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios