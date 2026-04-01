Splash und Bubbles
Folge 8: Ripples Drachenfische
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Ripple und ihre Freunde begeben sich auf ein spannendes Unterwasserabenteuer: Sie wollen den legendären Seedrachen suchen, von dem in Ripples Familie seit Generationen erzählt wird. Auf ihrer Entdeckungsreise stoßen die Freunde auf allerlei Überraschungen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios