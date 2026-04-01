Splash und Bubbles
Folge 5: Aufgeräumter Tangwald
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash, Bubbles und Dunk spielen im Tangwald und treffen dort auf Tidy. Der Garibaldifisch ist der selbst ernannte Tangwald-Ranger und sorgt dort für Ordnung und Sauberkeit. So kommt es auch dazu, dass er die Muscheln der Freunde einsammelt ...
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios