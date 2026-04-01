Splash und Bubbles
Folge 14: Ein Fisch namens Mo
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Dunks "kleiner Cousin" Mo kommt zu Besuch - doch klein ist er ganz und gar nicht. Der riesige Mondfisch ist so groß, dass die Freunde einige Schwierigkeiten haben, ihn unterzubringen. Trotzdem geben alle ihr Bestes, um Mo einen schönen Aufenthalt zu bereiten.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios