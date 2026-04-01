Splash und Bubbles
Folge 2: Ich hab Rhythmus?
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Wave, der Oktopus, liebt Musik, doch er besitzt keinerlei Rhythmusgefühl und verheddert sich ständig in seinen eigenen Armen. Er versucht, diese Tatsache vor den anderen geheimzuhalten.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios