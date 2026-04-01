Splash und Bubbles
Folge 10: Rennen um das Riff
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash und seine Freunde veranstalten ein Wettrennen rund um das Riff. Da Splash weiß, wie er die Strömungen zu seinem Vorteil nutzen kann, gewinnt er. Bubbles und Dunk wollen anschließend alles über die Strömungen erfahren, um sie in Zukunft auch nutzen zu können.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios