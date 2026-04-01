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Splash und Bubbles

Ein mysteriöser Zahn

DeAPlanetaStaffel 1Folge 9vom 01.04.2026
Ein mysteriöser Zahn

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Folge 9: Ein mysteriöser Zahn

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Freunde entdecken einen Zahn im Sand vor dem Riff und beschließen sofort, ihn seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzubringen. Doch die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht. Als sie herausfinden, dass der Zahn einem Hai gehört, sind einige von ihnen zunächst verunsichert.

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