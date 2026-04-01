Splash und Bubbles
Folge 9: Ein mysteriöser Zahn
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Freunde entdecken einen Zahn im Sand vor dem Riff und beschließen sofort, ihn seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzubringen. Doch die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht. Als sie herausfinden, dass der Zahn einem Hai gehört, sind einige von ihnen zunächst verunsichert.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios