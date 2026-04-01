Ich habe nur Augenflecken für dichJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 3: Ich habe nur Augenflecken für dich
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash wird auf einen wunderschönen Fisch aufmerksam und möchte unbedingt mit ihm Freundschaft schließen. Doch egal, was er auch versucht, der andere Fisch ignoriert ihn. Zusammen mit seinen Freunden versucht Splash herauszufinden, warum der neue Fisch so abweisend reagiert.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios