Splash und Bubbles
Folge 13: Goldbein-Gush
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Freunde bereiten einen Hindernisparcours im Riff vor. Der alte Anglerfisch Gush behauptet, dass er früher sehr schnell war, doch niemand will ihm so recht glauben. Um ihnen das Gegenteil zu beweisen, beschließt er, selbst beim Parcours mitzumachen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios