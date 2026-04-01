Ripple hört NachrichtenJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 12: Ripple hört Nachrichten
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Ripple hört eine geheimnisvolle Stimme im Meer und versucht herauszufinden, woher diese kommt. Sie trifft auf einen Finnwal, der ihr erklärt, dass das Signal von seinem Bruder kommt, der tausende Kilometer entfernt ist.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios