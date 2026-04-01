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Splash und Bubbles

Ripple hört Nachrichten

DeAPlanetaStaffel 1Folge 12vom 01.04.2026
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Splash und Bubbles

Folge 12: Ripple hört Nachrichten

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Ripple hört eine geheimnisvolle Stimme im Meer und versucht herauszufinden, woher diese kommt. Sie trifft auf einen Finnwal, der ihr erklärt, dass das Signal von seinem Bruder kommt, der tausende Kilometer entfernt ist.

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