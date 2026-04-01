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Splash und Bubbles

Ein großes Meer (3): Renovierungsbedürftig

DeAPlanetaStaffel 1Folge 29vom 01.04.2026
Ein großes Meer (3): Renovierungsbedürftig

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Splash und Bubbles

Folge 29: Ein großes Meer (3): Renovierungsbedürftig

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Freunde sind auf der Suche nach Flos Heimatstrand. Splash erinnert sich an ein wunderschönes Riff in der Nähe und vermutet, dass dort ihr Zuhause sein könnte. Doch als die Gruppe dort ankommt, müssen sie feststellen, dass von dem einst prächtigen Riff kaum noch etwas übrig ist.

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