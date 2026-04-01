Splash und Bubbles
Folge 32: Krabbulös
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Bubbles hat eine Stelle im Gesicht, die gerade verheilt, und fühlt sich unwohl in ihrer Haut. Doch dann trifft sie auf die Dekorationskrabbe Myshell, die ihren Panzer mit allerlei Muscheln, Korallen und Schwämmen geschmückt hat. Sie zeigt Bubbles, dass es nicht auf das Äußere ankommt und dass wahres Selbstvertrauen nichts mit perfektem Aussehen zu tun hat.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios