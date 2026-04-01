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Splash und Bubbles

Mein Sohn, der Anglerfisch

DeAPlanetaStaffel 1Folge 45vom 01.04.2026
Mein Sohn, der Anglerfisch

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Splash und Bubbles

Folge 45: Mein Sohn, der Anglerfisch

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Als Gushs Sohn Wart nach langer Abwesenheit überraschend in Reeftown erscheint, möchte Gush die gemeinsame Zeit intensiv nutzen und sich als fürsorglicher Vater beweisen. Doch Wart zeigt schnell, dass er seinen eigenen Weg gehen möchte.

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