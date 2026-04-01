Splash und Bubbles
Folge 65: Das Meer glitzert
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Beim Campen bewundern Splash und Bubbles die funkelnden Sterne am Himmel. Als sie wenig später in Reeftown eine mysteriöse Lichtshow entdecken, glauben die Freunde zunächst, dass die Funken vom Himmel ins Meer gefallen sind. Doch schnell wird ihnen klar, dass winzige Lebewesen namens Dinoflagellaten für dieses spektakuläre Leuchten verantwortlich sind. Diese besonderen Planktonarten beginnen zu glühen, wenn sie gestört werden, und erzeugen so ein magisches Glitzern im Wasser.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios