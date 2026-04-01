Splash und Bubbles
Folge 66: Verstecken mit Tyke
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash, Bubbles, Dunk und Ripple spielen mit Tyke, dem jungen Seehund, eine große Runde Verstecken im Seetangwald. Als Tyke plötzlich spurlos verschwindet, machen sie sich große Sorgen. Doch sie merken schnell, dass Seehunde zwar neugierig und selbstständig sind, sich aber trotzdem nicht allzu weit von ihrem Zuhause entfernen. Die Freunde entdecken außerdem, dass Seehunde erstaunlich lange unter Wasser bleiben können und dort viel besser hören als an Land.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios