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Splash und Bubbles

Licht aus!

DeAPlanetaStaffel 1Folge 67vom 01.04.2026
Licht aus!

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Splash und Bubbles

Folge 67: Licht aus!

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Lu hat Probleme, ihren Leuchtmechanismus zu betätigen, und kann sich in der dunklen Tiefsee weder orientieren noch Nahrung finden. Deshalb nehmen die Kinder sie mit in das helle Riff - nur um dort zu entdecken, dass ihre leuchtende Angel gar nicht erloschen war, sondern lediglich von Schlamm verdeckt wurde.

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