Splash und Bubbles
Folge 73: Gushs weißer Wal
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Gemeinsam mit den Kindern begibt sich Gush aus eine abenteuerliche Reise in den Arktischen Ozean, um dem geheimnisvollen "gehörnten Wal" auf die Spur zu kommen. Doch vor Ort stellen sie fest, dass es sich bei dem gesuchten Wesen in Wirklichkeit um einen Narwal, dem Einhorn der Meere, handelt, der die Schönheit und Wunder der Arktis repräsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios