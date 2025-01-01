Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stadtpolizei Baden

Staffel 1 Folge 1: Auf frischer Tat ertappt

ATVStaffel 1Folge 1
Staffel 1 Folge 1: Auf frischer Tat ertappt

Staffel 1 Folge 1: Auf frischer Tat ertapptJetzt kostenlos streamen

Stadtpolizei Baden

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Auf frischer Tat ertappt

49 Min.Ab 6

Die beiden Stadtpolizisten Alexander und Sebastian stoppen einen jugendlichen PKW-Fahrer, der offensichtlich unter Drogen steht. Außerdem gehen die Gesetzeshüter einem Ladendiebstahl nach. Das Polizistinnen-Duo Birgit und Bettina fahndet unterdessen nach einem Autofahrer, der nach einer Sachbeschädigung Fahrerflucht begangen hat.

ATV
