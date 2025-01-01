Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei der Stadtpolizei werden Drogen abgegeben, auf die Kinder beim Spielen am Bach aufmerksam geworden sind. Die Beamten Alexander und Sebastian suchen nun den Fundort nach weiteren Drogenverstecken ab. Außerdem stoppen sie einen Autofahrer, der verbotene Substanzen konsumiert haben könnte. Die Polizistinnen Bettina und Birgit regeln unterdessen am Stadtrand einen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW-Fahrern.

