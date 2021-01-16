Staffel 1 Folge 9: Auf Patrouille durch BadenJetzt kostenlos streamen
Stadtpolizei Baden
Folge 9: Staffel 1 Folge 9: Auf Patrouille durch Baden
Baden zählt zu den sichersten Städten Österreichs. Damit das auch so bleibt patrouilliert die Stadtpolizei täglich durch die Straßen und Gassen des Nobelortes. Ein Fahrzeug mit ungarischen Kennzeichen ist ins Visier von Sebastian und Alexander geraten. Der Fahrer wirkt sehr nervös. Jegliche Auffälligkeiten in Baden werden der Stadtpolizei sofort gemeldet. Als ein zuverlässiger Mitarbeiter nicht zur Arbeit erscheint, wird die Suche nach der abwesenden Person sofort in die Wege geleitet. Die Polizistinnen Birgit und Bettina sind zu einer Baustelle unterwegs. Ein Bürger glaubt unerlaubte Arbeiten am Dach beobachtet zu haben. Bis in die 90er-Jahre hinein wurde Asbest häufig in Faserzement für Dachplatten verwendet. Beim Abtragen ist aus dem Grund besondere Vorsicht geboten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick